"Ювентус" договорился с "Челси" о переходе Сарри

Фото: Маурицио Сарри (twitter.com/ChelseaFC)

Сделка может быть завершена уже сегодня

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри близок к тому, чтобы возглавить туринский "Ювентус". Как сообщает BBC Sport, клубы достигли принципиальной договоренности о переходе 60-летнего специалиста.

Отмечается, что соглашение было достигнуто поздно вечером в четверг, 13 июня, после переговоров между высокопоставленными чиновниками. Ожидается, что сделка может быть завершена уже в пятницу. Чемпион Серии А обязался заплатить компенсацию в размере, превышающий 5 млн фунтов стерлингов.

Маурицио возглавил лондонцев летом 2018 года. Под его руководством столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, дошла до финала Кубка лиги и выиграла Лигу Европы.

Напомним, Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", под руководством которого команда не потерпела поражений в десяти стартовых турах английской Премьер-лиги.