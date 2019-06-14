ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Ювентус" договорился с "Челси" о переходе Сарри

Новости » Спорт    14.06.2019 - 10:05
"Ювентус" договорился с "Челси" о переходе Сарри
Фото: Маурицио Сарри (twitter.com/ChelseaFC)

Сделка может быть завершена уже сегодня

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри близок к тому, чтобы возглавить туринский "Ювентус". Как сообщает BBC Sport, клубы достигли принципиальной договоренности о переходе 60-летнего специалиста.

Отмечается, что соглашение было достигнуто поздно вечером в четверг, 13 июня, после переговоров между высокопоставленными чиновниками. Ожидается, что сделка может быть завершена уже в пятницу. Чемпион Серии А обязался заплатить компенсацию в размере, превышающий 5 млн фунтов стерлингов.

Маурицио возглавил лондонцев летом 2018 года. Под его руководством столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, дошла до финала Кубка лиги и выиграла Лигу Европы.

Напомним, Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", под руководством которого команда не потерпела поражений в десяти стартовых турах английской Премьер-лиги. 

"Ювентус" намерен купить четырех игроков "Реала" "Ювентус" хочет вернуть Пирло в структуру клуба
Новости Украины ЧелсиЮвентусдоговортренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь