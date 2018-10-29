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Тренер "Челси" Сарри установил новый рекорд клуба

Новости » Спорт    29.10.2018 - 11:54
Фото: тренерский штаб Маурицио Сарри (twitter.com/ChelseaFC)
Фото: тренерский штаб Маурицио Сарри (twitter.com/ChelseaFC)

"Синие" стартовали в АПЛ без поражений в десяти турах

Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", под руководством которого команда не потерпела поражений в десяти стартовых турах английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Opta.

В первых 10 матчах национального первенства "синие" под руководством итальянца одержали семь побед и трижды сыграли вничью. Единственное поражение при Сарри "Челси" потерпел от "Манчестер Сити" в поединке за Суперкубок Англии, который состоялся 5 августа.

Напомним, полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер в гостевом матче второго тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" (2:0) стал автором уникального достижения.

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