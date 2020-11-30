ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ювентус - Динамо: впервые в истории Лиги чемпионов главным судьей будет женщина

Автор: Вера Олейник

Главная судья Стефани Фраппар из Франции будет обслуживать матч между туринским "Ювентусом" и киевским "Динамо" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Она станет первой женщиной, которая получила назначение на игру главного мужского еврокубкового турнира.

Самые читаемые новости

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помощниками назначены ее соотечественники - Хишам Закрани и Меди Рамуни, а четвертый арбитр - Карим Абед. Обязанности арбитра VAR исполнит Бенуа Милло, ассистентом арбитра VAR станет Вилли Делажо.

Не так давно Фраппар обслуживала матч Лиги Европы с участием луганской "Зари" и "Лестера". А в 2019 году 36-летняя арбитр судила матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси".

Матч между "Ювентусом" и "Динамо" состоится в среду, 2 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Команда Мирчи Луческу уже лишилась всех шансов на выход из группы. По итогам четырех туров "Дианмо" с одним очком занимает третье место, опережая "Ференцварош" по дополнительным показателям. В плей-офф вышли "Барселона" и "Ювентус".

Напомним, "Динамо" боевым составом отправилось на матч в Турин.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДинамоЮвентусженщинаЛига ЧемпионовСуд