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Ювентус - Динамо: впервые в истории Лиги чемпионов главным судьей будет женщина

Турин, Понедельник 30 ноября 2020 21:31
Ювентус - Динамо: впервые в истории Лиги чемпионов главным судьей будет женщина
Фото: Стефани Фраппар (uefa.com)
Автор: Вера Олейник

Главная судья Стефани Фраппар из Франции будет обслуживать матч между туринским "Ювентусом" и киевским "Динамо" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Она станет первой женщиной, которая получила назначение на игру главного мужского еврокубкового турнира.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помощниками назначены ее соотечественники - Хишам Закрани и Меди Рамуни, а четвертый арбитр - Карим Абед. Обязанности арбитра VAR исполнит Бенуа Милло, ассистентом арбитра VAR станет Вилли Делажо.

Не так давно Фраппар обслуживала матч Лиги Европы с участием луганской "Зари" и "Лестера". А в 2019 году 36-летняя арбитр судила матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси".

Матч между "Ювентусом" и "Динамо" состоится в среду, 2 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Команда Мирчи Луческу уже лишилась всех шансов на выход из группы. По итогам четырех туров "Дианмо" с одним очком занимает третье место, опережая "Ференцварош" по дополнительным показателям. В плей-офф вышли "Барселона" и "Ювентус".

Напомним, "Динамо" боевым составом отправилось на матч в Турин.

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