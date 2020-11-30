ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ювентус - Динамо: вперше в історії Ліги чемпіонів головним суддею буде жінка

Турин, Понеділок 30 листопада 2020 21:31
Ювентус - Динамо: вперше в історії Ліги чемпіонів головним суддею буде жінка
Фото: Стефані Фраппар (uefa.com)
Автор: Вера Олейник

Головна суддя Стефані Фраппар з Франції обслуговуватиме матч між туринським "Ювентусом" і київським "Динамо" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Вона стане першою жінкою, яка отримала призначення на гру головного чоловічого єврокубкового турніру.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Помічниками призначені її співвітчизники - Хішам Закрані та Меді Рамуне, а четвертий арбітр - Карім Абед. Обов'язки арбітра VAR виконає Бенуа Мілло, асистентом арбітра VAR стане Віллі Делажо.

Нещодавно Фраппар обслуговувала матч Ліги Європи за участю луганської "Зорі" і "Лестера". А у 2019 році 36-річна арбітр судила матч за Суперкубок УЄФА між "Ліверпулем" і "Челсі".

Матч між "Ювентусом" і "Динамо" відбудеться в середу, 2 грудня, о 22:00 за київським часом.

Команда Мірчі Луческу вже позбулася всіх шансів на вихід з групи. За підсумками чотирьох турів "Діанмо" з одним очком посідає третє місце, випереджаючи "Ференцварош" за додатковими показниками. У плей-офф вийшли "Барселона" і "Ювентус".

Нагадаємо, "Динамо" бойовим складом вирушило на матч в Турин.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт ДинамоЮвентусженщинаЛіга чемпіонівСуд

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся