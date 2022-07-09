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"Ювентус" бесплатно подписал две звезды

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Турин, Суббота 09 июля 2022 16:29
"Ювентус" бесплатно подписал две звезды Фото: Поль Погба вернулся в Турин (twitter.com/juventusfc)
Автор: Антон Федорцив

Руководство туринского "Ювентуса" продолжило традицию подписания в летнее трансферное окно звездных свободных агентов. К "бьянконери" присоединились хавбек Поль Погба и вингер Анхель Ди Мария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Ди Мария переехал в Турин после семи сезонов в составе ПСЖ. Аргентинец заключил с итальянским грандом 1-летний контракт. За "Юве" он будет выступать под 22-м номером.

Грядущий сезон станет для Ди Марии первым в Серии А. Ранее он также выступал на родине ("Росарио Сентраль"), в Португалии ("Бенфика"), Испании (мадридский "Реал") и Англии ("Манчестер Юнайтед"). Самые ценные трофеи в карьере вингера – Лига чемпионов 2013/14 с "Реалом" и Копа Америка-2021 со сборной Аргентины.

Зато Погба возвращается в клуб, в котором по-настоящему раскрылся. Французский полузащитник после дебюта в МЮ в сезоне 2011/12 бесплатно переехал в Турин. За "Юве" он сыграл четыре сезона, завоевал 4 Скудетто, по 2 Кубка и Суперкубка Италии и вернулся на "Олд Траффорд".

Однако второй период в составе манкунианцев тоже не стал звездным временем Погба. Он конфликтовал с тренерами и проводил много времени в лазарете. А "Манчестер Юнайтед" за 6 сезонов с французом в составе завоевал только Кубок лиги и победил в Лиге Европы 2016/17.

Погба уже прошел медосмотр на Апеннинах. Скорее всего, он подпишет соглашение с "Ювентусом" на 4 года и заберет 10-й номер, ставший свободным после ухода Пауло Дибалы.

Напомним, что летом "Манчестер Юнайтед" подписал защитника Маласию из "Фейеноорда" и пытается оформить трансфер Де Йонга.

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