"Манчестер Юнайтед" закрыл первый переход лета
Руководство английского Манчестер Юнайтед оформило первый трансфер после назначения Эрика тен Хага главным тренером. На "Олд Траффорд" переехал защитник Тайрелл Маласиа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Нидерландец ради МЮ покинул "Фейеноорд". В структуре роттердамцев он воспитывался с 9 лет. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2017/18.
За пять сезонов в футболке родного клуба Маласиа провел 136 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач. С "Фейеноордом" защитник получил Кубок Нидерландов 2017/18, Суперкубок страны в 2018 году и дошел до финала Лиги конференций 2021/22.
В английскую Премьер-лигу Маласиа переехал за ориентировочно 15 млн евро. На левом фланге обороны он будет конкурировать за место в составе с англичанами Шоу и Уильямсом, бразильцем Теллесом и испанцем Фернандесом.
Сезон 2021/22 "Манчестер Юнайтед" завершил на 6-й строчке АПЛ, а также не смог побороться за внутренние кубки. В Лиге чемпионов манкунианцы бесславно вылетели от мадридского "Атлетико" на стадии 1/8 финала.
Anyone else in the mood for Malacia?— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2022
@T_Malacia#MUFC #WelkomTyrell pic.twitter.com/rdZs3FtMEL
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