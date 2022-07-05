ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Манчестер Юнайтед" закрыл первый переход лета

Новина українською →
Манчестер, Вторник 05 июля 2022 16:52
"Манчестер Юнайтед" закрыл первый переход лета Фото: Эрик тен Хаг и Тайрелл Маласиа (twitter.com/ManUtd)
Автор: Антон Федорцив

Руководство английского Манчестер Юнайтед оформило первый трансфер после назначения Эрика тен Хага главным тренером. На "Олд Траффорд" переехал защитник Тайрелл Маласиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Нидерландец ради МЮ покинул "Фейеноорд". В структуре роттердамцев он воспитывался с 9 лет. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2017/18.

За пять сезонов в футболке родного клуба Маласиа провел 136 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач. С "Фейеноордом" защитник получил Кубок Нидерландов 2017/18, Суперкубок страны в 2018 году и дошел до финала Лиги конференций 2021/22.

В английскую Премьер-лигу Маласиа переехал за ориентировочно 15 млн евро. На левом фланге обороны он будет конкурировать за место в составе с англичанами Шоу и Уильямсом, бразильцем Теллесом и испанцем Фернандесом.

Сезон 2021/22 "Манчестер Юнайтед" завершил на 6-й строчке АПЛ, а также не смог побороться за внутренние кубки. В Лиге чемпионов манкунианцы бесславно вылетели от мадридского "Атлетико" на стадии 1/8 финала.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Манчестер Юнайтед
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности