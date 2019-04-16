Ювентус - Аякс: где смотреть матч

Фото: "Ювентус" - "Аякс" (facebook.com/afcajax)

Где и когда начнется ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ювентус" в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов примет голландский "Аякс". Букмекеры считают туринский клуб фаворитом поединка.

16 апреля 22:00

Турин, стадион "Ювентус Стэдиум"

На "Ювентус Стэдиум" состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Аяксом". В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом матче соперники не смогли выявить победителя. Встреча на стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме завершилась со счетом 1:1.