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"Аякс" сыграл дома вничью с "Ювентусом" в Лиге чемпионов

Новости » Спорт    11.04.2019 - 00:45
"Аякс" сыграл дома вничью с "Ювентусом" в Лиге чемпионов

Судьба противостояния решится в Турине через неделю

"Аякс" и "Ювентус" не смогли выявить победителя в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме и завершилась со счетом 1:1.

В концовке первого тайма, на 45 минуте, нападающий туринской команды Криштиану Роналду открыл счет в матче. Ответный гол был забит в начале второго тайма, на 46 минуте, его автором стал форвард амстердамского клбуа Давид Нерес.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Аякс" состоится 16 апреля на стадионе "Альянц - Ювентус" в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. 

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов "Аякс" обыграл мадридский "Реал" (1:2, 4:1), а "Ювентус" выбил "Атлетико" (0:2, 3:0).

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