Ювентус - Аякс: де дивитися матч

Фото: "Ювентус" - "Аякс" (facebook.com/afcajax)

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Ювентус" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів прийме голландський "Аякс". Букмекери вважають туринський клуб фаворитом поєдинку.

16 квітня 22:00

Турин, стадіон "Ювентус Стедіум"

На "Ювентус Стедіум" відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Аяксом". У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2". Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому матчі суперники не змогли виявити переможця. Зустріч на стадіоні "Йохан Кройфф Арена" в Амстердамі завершилася з рахунком 1:1.