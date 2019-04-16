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Ювентус - Аякс: анонс матча

Новости » Спорт    16.04.2019 - 12:21
Ювентус - Аякс: анонс матча
Фото: "Ювентус" - "Аякс" (facebook.com/afcajax)

Готовимся к ответному поединку 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ювентус" и "Аякс" проведут ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Явным фаворитом матча букмекеры считают туринский клуб. В первом поединке команды разошлись миром.

16 апреля 22:00
Турин, стадион "Ювентус Стэдиум"

 

В первой игре в Амстердаме счет открыл Криштиану Роналду, забив свой восьмой гол в шести матчах с "Аяксом". У хозяев в начале второго тайма отличился Давид Нерес.

"Ювентус" остается фаворитом этой пары благодаря выездному голу в первом матче. Для выхода в полуфинал Лиги чемпионов "Аяксу" необходимо для начала забивать.

У футболистов амстердавского клуба еще свеж пример мадридский "Реала", который обыграл "Аякс" 2:1 на выезде, но уступил дома и вылетел из турнира.

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