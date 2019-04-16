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Ювентус - Аякс: анонс матчу

Новини » Спорт    16.04.2019 - 12:21
Ювентус - Аякс: анонс матчу
Фото: "Ювентус" - "Аякс" (facebook.com/afcajax)

Готуємося до матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Ювентус" і "Аякс" проведуть чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Явним фаворитом матчу букмекери вважають туринський клуб. У першому поєдинку команди розійшлися миром.

16 квітня 22:00
Турин, стадіон "Ювентус Стедіум"

 

У першій грі в Амстердамі рахунок відкрив Кріштіану Роналду, забивши свій восьмий гол у шести матчах з "Аяксом". У господарів на початку другого тайму відзначився Давид Нерес.

"Ювентус" залишається фаворитом цієї пари завдяки виїзному голу в першому матчі. Для виходу в півфінал Ліги чемпіонів "Аяксу" необхідно для початку забивати.

У футболістів амстердавского клубу ще свіжий приклад мадридський "Реала", який обіграв "Аякс" 2:1 на виїзді, але поступився вдома і вилетів з турніру.

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