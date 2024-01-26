Юсов про зірваний обмін полоненими: мав бути одним із найбільших за час війни

Обмін полоненими з Росією, запланований на 24 січня, мав бути один із найбільших за історію повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Ми не будемо надавати точної цифри (військовополонених, яких мали обміняти - ред.). І до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав би бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний - 50-й, але, на жаль не відбувся", - сказав Юсов.
Щодо списків українських військовополонених, які опублікували російські пропагандисти, він зазначив, що інформація вивчається. Також відбувається комунікація з родинами полонених.
"Тобто списки, які з'являються через джерела російської пропаганди, вони з'являються для того, щоб протестувати та викликати реакцію. Коментувати їх (списки - ред.) ми не будемо", - додав представник ГУР.
Юсов зазначив, що якщо РФ офіційно захоче оприлюднити списки, то має це зробити через структури, які дотичні до прямої роботи з військовополоненими - Міністерство оборони, спецслужби, гуманітарний штаб тощо.
"Звичайно, що тоді будуть офіційні коментарі. Наразі це навмисна інформаційно-психологічна робота ворога", - наголосив представник української розвідки.
Нагадаємо, 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.
При цьому у РФ стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих. Москва звинувачує Україну у збитті літака.
В ГУР підтвердили, що в той день дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.
Також представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що розвідка не виключає, що на борту Іл-76, який впав під Бєлгородом, могли бути й ракети, і люди, а також у літаку мали бути VIP-персони РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як заявляють у Росії.
Також повідомлялося, що СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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