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У них дефіцит ракетного озброєння. Юсов пояснив, чому РФ зменшила інтенсивність обстрілів України

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Україна, Четвер 09 березня 2023 19:07
У них дефіцит ракетного озброєння. Юсов пояснив, чому РФ зменшила інтенсивність обстрілів України Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Наталія Кава

Росія зменшила інтенсивність ракетних обстрілів по Україні. Це пов'язано з тим, що у держави-агресора спостерігається дефіцит ракет.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, Росії найближчим часом навряд вдасться відновити ту інтенсивність обстрілів, яка спостерігалась на початку повномасштабного вторгнення.

"Принаймні, ті інтервали, які були на початку цього ракетного терору, коли фактично щотижня ми очікували масовані удари, в тому числі з більшою кількістю ракет та безпілотників, такого ми сьогодні не спостерігаємо. Найближчим часом навряд чи у ворога вийде відновити ту саму інтенсивність", - сказав Юсов.

Раніше повідомлялось, що під час ракетної атаки росіян під обстрілом опинилися енергетичні об’єкти у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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