У них есть дефицит ракетного вооружения. Юсов объяснил, почему РФ снизила интенсивность обстрелов Украины

Россия снизила интенсивность ракетных обстрелов по Украине. Это связано с тем, что у государства-агрессора наблюдается дефицит ракет.

По его словам, России в ближайшее время вряд ли удастся восстановить интенсивность обстрелов, которая наблюдалась в начале полномасштабного вторжения.

"По крайней мере, те интервалы, которые были в начале этого ракетного террора, когда фактически еженедельно мы ожидали массированные удары, в том числе с большим количеством ракет и беспилотников, такого мы сегодня не наблюдаем. В ближайшее время вряд ли у врага получится восстановить ту же интенсивность" , - сказал Юсов.