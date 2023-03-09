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У них есть дефицит ракетного вооружения. Юсов объяснил, почему РФ снизила интенсивность обстрелов Украины

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Украина, Четверг 09 марта 2023 19:07
У них есть дефицит ракетного вооружения. Юсов объяснил, почему РФ снизила интенсивность обстрелов Украины Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Наталья Кава

Россия снизила интенсивность ракетных обстрелов по Украине. Это связано с тем, что у государства-агрессора наблюдается дефицит ракет.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, России в ближайшее время вряд ли удастся восстановить интенсивность обстрелов, которая наблюдалась в начале полномасштабного вторжения.

"По крайней мере, те интервалы, которые были в начале этого ракетного террора, когда фактически еженедельно мы ожидали массированные удары, в том числе с большим количеством ракет и беспилотников, такого мы сегодня не наблюдаем. В ближайшее время вряд ли у врага получится восстановить ту же интенсивность" , - сказал Юсов.

Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки россиян под обстрелом очутились энергетические объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

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