Юсов про використання окупантами застарілих танків: ЗСУ буде простіше їх знищувати

"Стосовно т-54/55 це не нова інформація. Навіть роспропаганда повідомляла про масове розконсервування старої техніки. Щоправда, ми бачили на останніх кадрах просто застарілі танки, то раніше пропагандисти показували хоча б спроби її модернізувати. Зараз ми не бачимо навіть цього", - сказав Юсов.

За його словами, у росіян справді проблеми не тільки з виготовленням нового, але й навіть з модернізацією застарілого.

"До окупантів в Україну йде застаріла техніка, але її багато і те, що танк старий, не означає, що він не може стріляти. Але ЗСУ буде простіше її знищувати за допомогою сучасного озброєння", - зазначив представник ГУР.