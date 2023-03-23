Юсов об использовании оккупантами устаревших танков: ВСУ будет проще их уничтожать

"Что касается т-54/55, это не новая информация. Даже роспропаганда сообщала о массовом расконсервировании старой техники. Правда, мы видели на последних кадрах просто устаревшие танки, то раньше пропагандисты показывали хотя бы попытки ее модернизировать. Сейчас мы не видим даже этого", - сказал Юсов.

По его словам, у россиян действительно проблемы не только с изготовлением нового, но даже с модернизацией устаревшего.

"К оккупантам в Украину идет устаревшая техника, но ее много и то, что танк старый, не означает, что он не может стрелять. Но ВСУ будет проще ее уничтожать с помощью современного вооружения", - отметил представитель ГУР.