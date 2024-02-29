Юсов про удар по росіянах в Оленівці: планова робота й прекрасно відпрацьована операція

Як відзначив Юсов, це був не перший подібний удар. Зокрема він проанонсував аналогічні операції в майбутньому.

"Це планова робота українських сил безпеки й оборони й ефективне використання наявних засобів. Розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили й техніки. В даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація - і завдано значного удару ворогу", - пояснив Юсов.

Відповідаючи на питання, звідки розвідка отримує дані щодо скупчення росіян, або ж запланованих шикуваннях, Юсова відповів, що це комбінована історія. За його словами, інформація отримується з декількох джерел, аби мати змогу перевірити, чи відповідає вона дійсності.

Удар по ворогу в Оленівці

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), наші військові завдали успішного удару за допомогою реактивних систем залпового вогню по скупченню російських військ в Оленівці.

Внаслідок операції було успішно ліквідовано 19 терористів, зокрема заступника командира підрозділу. Також 12 росіян були поранені, серед яких й особисто командир підрозділу.