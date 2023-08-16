Юсов про підготовку РФ провокації на Курській АЕС: фірмова "фішка" режиму Путіна

"Ця інформація (про можливу провокацію росіян на Курській АЕС - ред.) є і вона вже оприлюднювалася публічно. Так, ворог розглядає як сценарій подій низку провокацій, в тому числі на своїх атомних об'єктах", - сказав Юсов.

За його словами, мета росіян - звинуватити Україну та "мобілізувати додатково внутрішню думку, яка час від часу хитається й інколи відрізняється від рашистської пропаганди".

"Зрештою теракти та провокації проти власного цивільного населення це така фірмова "фішка" режиму Путіна. І дивуватися тут особливо немає чому. І в умовах, коли сьогодні саме путінський режим є ядерним терористом №1 у світі, їм треба якось відвертати від себе увагу. Тому такі провокації на території РФ з боку путінського режиму можливі", - наголосив представник ГУР.

Провокація на Курській АЕС

Вчора стало відомо, що російські війська готують провокацію на Курській атомній електростанції й вже розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення.

За даними підпілля, в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська - 435 тисяч.