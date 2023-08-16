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Юсов о подготовке РФ провокации на Курской АЭС: фирменная "фишка" режима Путина

Фото: представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Татьяна Степанова

Теракты и провокации против гражданского населения являются фирменной "фишкой" режима российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Эта информация (о возможной провокации россиян на Курской АЭС - ред.) есть и она уже обнародовалась публично. Да, враг рассматривает как сценарий событий ряд провокаций, в том числе на своих атомных объектах", - сказал Юсов.

По его словам, цель россиян - обвинить Украину и "мобилизовать дополнительно внутреннее мнение, которое время от времени шатается и иногда отличается от рашистской пропаганды".

"В конце концов, теракты и провокации против собственного гражданского населения это такая фирменная "фишка" режима Путина. И удивляться здесь особенно нечему. И в условиях, когда сегодня именно путинский режим является ядерным террористом №1 в мире, им надо как-то отвлекать от себя внимание. Потому такие провокации на территории РФ со стороны путинского режима возможны", - подчеркнул представитель ГУР.

Провокация на Курской АЭС

Вчера стало известно, что российские войска готовят провокацию на Курской атомной электростанции и разработали план эвакуации населения на случай радиоактивного загрязнения.

По данным подполья, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям была поставлена задача создать транспортный реестр.

В общей сложности эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, при том, что население области более 1 млн человек, а самого Курска - 435 тысяч.

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