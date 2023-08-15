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Росіяни готують провокацію на Курській АЕС і планують евакуацію населення, - ЦНС

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Курська область, Росія, Вівторок 15 серпня 2023 13:42
Росіяни готують провокацію на Курській АЕС і планують евакуацію населення, - ЦНС Фото: росіяни готують провокацію на Курській АЕС і планують евакуацію населення (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська готують провокацію на Курській атомній електростанції й вже розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними підпілля, в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр.

Відповідні документи потрапили у розпорядження Центру національного спротиву.

Росіяни готують провокацію на Курській АЕС і планують евакуацію населення, - ЦНС

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська - 435 тисяч.

Як зазначили у ЦНС, йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про "обраність" тих, хто попав в список.

Евакуацію заплановано до таких населених пунктів, як Желєзногорськ, Велике Солдатське, Щигри та Горшечне.

У Спротиві наголосили, що Сили оборони України діють виключно на території України й не планують атакувати жодні атомні станції.

Росіяни готують провокацію на Курській АЕС і планують евакуацію населення, - ЦНС

Фото: розташування Курської АЕС на мапі

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АЕС Курская область Війна Росії проти України
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