Юсов про можливості РФ поповнювати втрати на фронті: машина починає давати збій

"Наразі окупанти можуть поповнювати втрати, але спостерігаються уже проблеми серйозні з набором нових контрактників і все нові і нові стимули держава-агресор вигадує для того, щоб залучати нове "гарматне м’ясо". Але ця машина починає давати збій", - каже він.

Водночас, за словами Юсова, вже зараз в ГУР можуть констатувати, що у окупантів є проблеми з планом набору живої сили і це так чи інакше буде мати вплив на ситуацію на фронті.

Коментуючи слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про 520 тисяч військових РФ на фронті та наміри збільшити присутність до 690 тисяч, представник ГУР сказав, що "це ті цифри, які раніше називались і це плани ворога".

"Слід зауважити, що мова йде про все угруповання, тобто це не тільки бойова складова, це власне, сили забезпечення, сили на окупованих територіях, які відповідають за так званий "порядок", а по суті, за репресії. Тобто це не лише бойова компонента. Так, за цим планом вони намагаються рухатись, але значна частина зорієнтована на поповнення втрат, які завдають Сили оборони, нищачи ворога", - констатував Юсов.