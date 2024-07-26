Юсов о возможностях РФ восполнять потери на фронте: машина начинает давать сбой

"Сейчас оккупанты могут восполнять потери, но наблюдаются уже проблемы серьезные с набором новых контрактников и все новые и новые стимулы государство-агрессор придумывает для того, чтобы привлекать новое "пушечное мясо". Но эта машина начинает давать сбой", - говорит он.

В то же время, по словам Юсова, уже сейчас в ГУР могут констатировать, что у оккупантов есть проблемы с планом набора живой силы и это так или иначе будет иметь влияние на ситуацию на фронте.

Комментируя слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о 520 тысячах военных РФ на фронте и намерениях увеличить присутствие до 690 тысяч, представитель ГУР сказал, что "это те цифры, которые раньше назывались и это планы врага".

"Следует заметить, что речь идет обо всей группировке, то есть это не только боевая составляющая, это собственно силы обеспечения, силы на оккупированных территориях, которые отвечают за так называемый "порядок", а по сути, за репрессии. То есть это не только боевая компонента. Да, по этому плану они пытаются двигаться, но значительная часть ориентирована на пополнение потерь, которые наносят Силы обороны, уничтожая врага", - констатировал Юсов.