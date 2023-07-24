Юсов про дрони в Криму: у росіян формується правильне розуміння, що це не тил

"Ранок в Криму вже традиційно для окупантів є пекельним і з вогником. І безумовно настрої серед особового складу і окупаційної адміністрації від цих подій не покращується", - сказав він.

За словами Юсова, багато хто з окупантів та гауляйтерів вже вивезли свої родини, а ті, хто не зробили цього, "не зробили, тому що їм не дозволяють".

"Але в принципі у ворога формується розуміння, що Крим це не тил, це небезпечна територія. В принципі, правильне розуміння, в їхніх силах поки що якомога швидше залишити півострів", - констатував представник розвідки.

Атака дронів на Крим 24 липня

Вранці, 24 липня, стало відомо про вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів у Криму. У Міноборони РФ заявили, що нібито повністю відбили атаку 17 дронів, хоча і було оголошено евакуацію населення з прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів у Джанкойському районі, а також у соцмережах повідомляли, що детонація триває. В окупованому Криму навіть зупинили рух двох поїздів, які прямували до Сімферополя та Севастополя. Докладніше про цю атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.