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Юсов про дрони в Криму: у росіян формується правильне розуміння, що це не тил

Фото: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов (suspilne media)
Автор: Наталія Гурковська

Постійна "бавовна" у Криму формує у окупантів та гауляйтерів розуміння, що Крим це небезпечна територія і вже далеко не тил. І найкращим рішенням у цій ситуації буде якнайшвидше покинути півострів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Ранок в Криму вже традиційно для окупантів є пекельним і з вогником. І безумовно настрої серед особового складу і окупаційної адміністрації від цих подій не покращується", - сказав він.

За словами Юсова, багато хто з окупантів та гауляйтерів вже вивезли свої родини, а ті, хто не зробили цього, "не зробили, тому що їм не дозволяють".

"Але в принципі у ворога формується розуміння, що Крим це не тил, це небезпечна територія. В принципі, правильне розуміння, в їхніх силах поки що якомога швидше залишити півострів", - констатував представник розвідки.

Атака дронів на Крим 24 липня

Вранці, 24 липня, стало відомо про вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів у Криму. У Міноборони РФ заявили, що нібито повністю відбили атаку 17 дронів, хоча і було оголошено евакуацію населення з прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів у Джанкойському районі, а також у соцмережах повідомляли, що детонація триває. В окупованому Криму навіть зупинили рух двох поїздів, які прямували до Сімферополя та Севастополя. Докладніше про цю атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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