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Юсов о дронах в Крыму: у россиян формируется правильное понимание, что это не тыл

Фото: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов (suspilne media)
Автор: Наталия Гурковская

Постоянные "хлопки" в Крыму формируют у оккупантов и гауляйтеров понимание, что Крым это опасная территория и уже далеко не тыл. И лучшим решением в этой ситуации будет как можно скорее покинуть полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Утро в Крыму уже традиционно для оккупантов адское и с огоньком. И безусловно настроения среди личного состава и оккупационной администрации от этих событий не улучшается", - сказал он.

По словам Юсова, многие из оккупантов и гауляйтеров уже вывезли свои семьи, а те, кто не сделали этого, "не сделали, потому что им не позволяют".

"Но в принципе у врага формируется понимание, что Крым это не тыл, это опасная территория. В принципе, правильное понимание, в их силах пока как можно скорее покинуть полуостров", - констатировал представитель разведки.

Атака дронов на Крым 24 июля

Утром, 24 июля, стало известно о взрывах на военном аэродроме и складе боеприпасов в Крыму. В Минобороны РФ заявили, что якобы полностью отбили атаку 17 дронов, хотя и была объявлена эвакуация населения из близлежащих сел в радиусе 5 километров от места взрывов в Джанкойском районе, а также в соцсетях сообщали, что детонация продолжается. В оккупированном Крыму даже остановили движение двух поездов, следовавших в Симферополь и Севастополь. Подробнее об этой атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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Крим