Юрийчук и Повх не вышли в финал ОИ-2020 по гребле на байдарках и каноэ

На Олимпийских играх-2020 в Токио проходят соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

В дисциплине байдарка-одиночка с 500-метровой дистанцией Украину представляют 23-летняя Юлия Юрийчук и 32-летняя Мария Повх.

Наши соотечественницы не смогут побороться за медали, поскольку не квалифицировались в финал. Юрийчук стала последней, а Повх финишировала четвертой.

Мария сегодня еще выступит в утешительном финале Б, где будет бороться за 9-16 места.