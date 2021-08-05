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Юрийчук и Повх не вышли в финал ОИ-2020 по гребле на байдарках и каноэ

Автор: РБК-Украина

Юрийчук и Повх не вышли в финал ОИ-2020 по гребле на байдарках и каноэ. Украинки не смогут побороться в финале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Champion.

На Олимпийских играх-2020 в Токио проходят соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

В дисциплине байдарка-одиночка с 500-метровой дистанцией Украину представляют 23-летняя Юлия Юрийчук и 32-летняя Мария Повх.

Наши соотечественницы не смогут побороться за медали, поскольку не квалифицировались в финал. Юрийчук стала последней, а Повх финишировала четвертой.

Мария сегодня еще выступит в утешительном финале Б, где будет бороться за 9-16 места.

Напомним, что украинский метатель молота обновил сразу три олимпийских рекорда.

Также Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио.

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Олимпиада 2020