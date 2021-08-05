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Юрійчук і Повх не вийшли у фінал ОІ-2020 з веслування на байдарках і каное

Автор: РБК-Україна

Юрійчук і Повх не вийшли у фінал ОІ-2020 з веслування на байдарках і каное. Українки не зможуть поборотися у фіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion.

На Олімпійських іграх-2020 в Токіо проходять змагання з веслування на байдарках і каное.

У дисципліні байдарка-одиночка з 500-метровою дистанцією Україну представляють 23-річна Юлія Юрійчук і 32-річна Марія Повх.

Наші співвітчизниці не зможуть поборотися за медалі, оскільки не кваліфікувалися до фіналу. Юрійчук стала останньою, а Повх фінішувала четвертою.

Марія сьогодні ще виступить у втішному фіналі Б, де боротиметься за 9-16 місця.

Нагадаємо, що український метальник молота оновив одразу три олімпійські рекорди.

Також Беленюк приніс Україні перше "золото" на Олімпіаді в Токіо.

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Олімпіада 2020