Юрій Ігнат: Росіяни чекали холодної погоди, але через Кримський міст обстріляли зараз

Росія 10 жовтня здійснила масовану атаку на Україну, випустивши впродовж п'яти годин понад 80 ракет і більш ніж 20 ударних дронів. Схоже, що саме так Москва вирішила помститись за пошкодження Кримського мосту. Адже, за версією Путіна, інцидент влаштували українські спецслужби.

Щоб максимально подолати нашу систему ППО, ворог наносив удари з різних напрямків і різними типами ракет. Основними цілями ураження стали об'єкти цивільної інфраструктури.

Про те, чим та звідки росіяни обстрілювали Україну 10 жовтня, в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Одне з місць влучання ракет у Києві 10 жовтня (Фото: GettyImages)

– З яких напрямків сьогодні були удари по Україні? І чим били окупанти?

– Сьогодні о шостій ранку кремлівський диктатор дав команду атакувати Україну з різних напрямків ракетами різних типів – наземного, морського та повітряного базування. Ймовірно, це могло статися і пізніше, і раніше. Але, схоже на те, що ці одночасні ракетні обстріли – це відповідь за Кримський міст.

Щодо наземного типу ракет – це передусім "Іскандер-К", "Іскандер-М", а повітряного – це Х-101, Х-555, які запускають з бомбардувальників стратегічної авіації Ту-95 і Ту-160. До тих пусків було задіяно 11 літаків. Переважно вони це роблять з району Каспію та, ймовірно, інших місць, з території Росії.

Ракета Х-101, наприклад, коштує до 13 млн доларів. Ці ракети можуть летіти на відстань 5500 км, тобто їх можуть запускати з території Росії.

Ще один тип – це ракета "Калібр" морського базування. Їхня вартість – 6 млн доларів. Її запускають з кораблів та човнів, які зосереджені в акваторії Чорного моря.

Крім того, сьогодні були обстріли ракетами ЗРК С-300. Ми знаємо, що ними б'ють по землі у прифронтових містах, зокрема у Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях. Були й запуски ракет "Торнадо-С" – це вже реактивні системи залпового вогню.

Запуск ракети "Калібр" (Скрін-шот з YouTube)

Також ворог застосував приблизно 20 дронів-камікадзе, 13 з яких знищено. Спочатку був кращий показник ураження – збили 9 з 12, але потім він дещо погіршився і на середину дня маємо 13 з 20. З них – 9 на півночі та 4 на сході. Втім, це більш-менш непоганий показник.

Треба ж враховувати, що всі ці ворожі цілі запускаються одночасно, інтенсивний обстріл відбувається з різних видів озброєння. Водночас на півдні нашій зенітній ракетній бригаді сьогодні вдалось ще приземлити ворожий штурмовик Су-25.

– А скільки всього було запущено ракет і скільки вдалося збити?

– Загалом ворог запустив 83 ракети, це без урахування С-300. Йдеться саме про "Калібри", Х-101 та "Іскандери". "Іскандер-М" ми збивати не можемо, оскільки це балістичні ракети. Тоді як "Іскандер-К" летить по траєкторії як крилата.

З цієї кількості 43 ракети – фактично трохи більше ніж половина – було знищено нашою ППО. Це підрозділи зенітних ракетних військ, це ППО Сухопутних військ, також були задіяні мобільні вогневі групи, є влучання з ПЗРК, з винищувальної авіації.

Кілька ракет знищено саме нашими військовими льотчиками, що дуже складно зробити на тих літаках, що ми маємо. Якби були сучасні літаки, то було б більше збитих ракет. На жаль, ті радари, що є сьогодні на наших винищувачах, не можуть захопити ракету і збити. Але завдяки майстерності наших пілотів інколи це вдається. І все це – врятовані життя, об'єкти критичної інфраструктури.

Командувач Повітряних сил високо відзначив цю роботу, як і Головнокомандувач, який також дав високу оцінку підрозділам ППО. З огляду на ті засоби ППО, що у нас є сьогодні, на ту кількість вогневих засобів, що ми маємо на таку велику державу, це надзвичайно високий показник. Російські ракети, які випускає агресор, спроектовані так, щоби бути малопомітними і долати систему ППО. Тому знищити всі 100% навряд чи вдасться навіть сучасними засобами, які можуть бути у нас на озброєнні.

– Яка мета цієї одночасної масованої атаки?

– Варто розуміти, що це дуже дорогі ракети, якими ворог сьогодні бив. Їхню приблизну вартість я вам назвав. Це далекобійні ракети, це високоточна зброя. Летить точно, летить далеко, коштує дуже дорого. Росіяни не б’ють ними по військах, тому що дуже дорого. Та й банально не вистачить ракет, у них вже ж є певна нестача.

Наслідки атаки російських терористів по центру Києва 10 жовтня (Фото: GettyImages)

Росіянам не вдалося зламати українську армію, тому такими обстрілами вони хочуть залякати народ, посіяти паніку. Панічні настрої в суспільстві – це те, що сьогодні потрібно окупантам. Тому вони будуть намагатися бити по енергетиці країни. Від електрики залежить решта послуг – і вода, і тепло тощо.

Це їхня мета, яку вони могли б заготувати трохи на пізніше, дочекавшись больш холодної погоди, щоби болючіше вдарити. Але вирішили зараз, вочевидь, через Кримський міст. І, це, можливо, не востаннє, коли вони так роблять.

– Чи є у вас дані, що подібна атака може бути і у наступні дні? Чи все ж чекатимуть холодів?

– Очевидно, що ракети готувались для атаки в осінньо-зимовий період, коли більш холодна погода. І з їхнього боку було б логічно вдарити, коли буде 0 градусів, щоб створити українцям проблеми з опаленням і щоб народ більше страждав. Це все виключно терор проти мирного населення.

– Ключові цілі сьогоднішніх обстрілів – це об’єкти енергетичної інфраструктури чи були й інші?

– Здебільшого це об’єкти енергетичної інфраструктури. Більш детальну інформацію щодо влучань повідомляє місцева влада. Водночас ми бачили у Києві і враження пішохідного мосту з аркою Дружби народів, і удари по центру Києва. Але це було зроблено показово, ключове – енергетика, щоби посіяти паніку.

– Чи правда, що сьогодні були запуски іранських дронів з території Білорусі? Наприклад, понад годину була тривога тільки в Києві і в Київській області. І в телеграм-каналах була якраз інформація про те, що на території Київській області збивають БПЛА.

– На території Київської області сьогодні збили два іранські дрони-камікадзе "Шахед", які були випущені з території Білорусі. Як на мене, в цього немає сенсації, це не є проблема – перевезти їх із Білорусі. У них у Білорусі хіба не стоять літаки чи ракети "Іскандери"? Це було очікувано. Просто тепер вони будуть мати можливість з меншої дистанції атакувати західні області.

Задимлення після атаки росіян по Львову 10 жовтня (Фото: GettyImages)

– Я правильно розумію, що ці сьогоднішні масовані запуски ракет – це в тому числі були запуски кількох ракет по одній цілі, щоб обійти нашу систему ППО?

– Вони не просто так запускають по одній цілі кілька ракет, а щоб завдати більше ураження. Електростанція, по якій б’ють – це величезний об’єкт, однієї ракети явно недостатньо. Тому вони випускають їх кілька – дві ракети, три, чотири. Одна група ракет може змінити свій курс і летіти наліво, інша – направо, зайти з заходу міста чи зі сходу, або північ-південь, щоб максимально обманути нашу ППО. І в такий спосіб розосередити нашу увагу. Паралельно і БПЛА запускають, які теж відвертають увагу, правильно ж?

Кожна воююча сторона хоче перехитрити іншу воюючу сторону. Як би нам не хотілося, але такі реалії, вони задіюють всі засоби, які мають. До того ж це ж не просто ракети, а ракети різних типів – балістичні ракети "Іскандер", крилаті і плюс БПЛА. І все це летить з різних сторін.