Юрий Голик рассказал, как в регионах использовали средства Дорожного фонда

В 2019 году областные администрации неиспользовали 1,476 млрд гривен из Дорожного Фонда, или 10% от его годового объема. Таким образом, эти средства до дорог не дошли. Об этом на своей странице в Facebook cообщил советник премьер-министра Юрий Голик, публикуя итоговую презентацию.

"Напомню, что 35% Дорожного Фонда идут именно на ОГА на ремонт и содержание дорог, находящихся у них на балансе - это дороги областные и сельские - и до 20% может быть ими использовано на ремонт дорог внутри населенных пунктов. В 2019-м году эта сумма была 14,6 млрд грн. В 2020-м году эта сумма будет 22 млрд грн", - сообщил он.

Согласно опубликованным данным, лучшие области по показателю "Максимальное использование Дорожного Фонда без уточнения того, как именно он был использован" - Сумская, Хмельницкая и Харьковская. Худшие области по этому же показателю: Черновицкая - не использовано 39% или 90 млн грн Дорожного Фонда, Кировоградская - не использовано 34,55% или 164 млн грн Дорожного Фонда, и Житомирская - не использовано 24,4% или 189 млн грн Дорожного Фонда.

Лидеры по использованию капитального ремонта в 2019-м году: г. Киев - 100%, Днепропетровская ОГА - 84%, а также Ивано-Франковская ОГА - 83,6%. Лидеры по использованию различных видов текущих ремонтов: Сумская ОГА - 100%, Тернопольская ОГА - 100%, и Винницкая ОГА - 99,75%.

"Идеальный вариант для любой ОГА с точки зрения здравого смысла - это соотношение ремонт/содержание дорог 80%/20%. И в рамках ремонта дорог нет ямочного. При этом, по итогам года использовано 100% Дорожного Фонда. В 2019-м году таким критериям соответствовали город Киев (100% капитальный ремонт, 95% Дорожного Фонда использовано), Днепропетровская ОГА (84% капитальный ремонт. 92% Дорожного Фонда использовано), Ивано-Франковская ОГА (83% капитальный ремонт, 94% Дорожного Фонда использовано)", - сообщил Голик.

Советник премьера также отметил показатели статистики, которые свидетельствуют о скорости траты денег Дорожного Фонда областными администрациями в декабре.

"15% всего Дорожного Фонда или 2,3 млрд грн потрачено ОГА в декабре. Много вы видели дорожных работ в декабре? Остатки Дорожного Фонда были у ОГА и по состоянию на 30.11, но они не использовались. Откуда такие траты в декабре? Согласно закрытых актов выполненных работ. Почему они не были закрыты раньше, если деньги были? Что это за работы, акты по которым закрывались в декабре? Обслуживание дорог в виде уборки снега? Могло бы так быть, но не было у нас обильных снегопадов в декабре. Да, безусловно, есть вариант, что в декабре опомнились и начали закрывать все акты выполненных работ, накопившиеся в течении года. Странный вариант. Возникает вопрос почему при наличии денег в течении всего года документы не оформлялись весь год. При таком варианте, это банальное отсутствие менеджмента и не создание нормальных условий для бизнеса, вынужденного месяцами ждать пока ОГА примет у него давно выполненные работы", - подчеркнул Голик.

Советник премьер-министра отметил, что в Кабинете Министров и "Укравтодоре" есть понимание как помочь ОГА работать с Дорожным Фондом так, чтобы все работы происходили качественно и вовремя, и этот процесс уже начат.

напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что Верховная Рада разрешила привлекать внебюджетное финансирование для дорожной отрасли.