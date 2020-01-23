Юрій Голик розповів, як в регіонах використали кошти Дорожнього фонду

У 2019 обласні адміністрації не використали 1,476 млрд гривень з Дорожнього Фонду, або 10% від його річного обсягу. Таким чином, ці кошти до доріг не дійшли. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик, а також опублікував підсумкову презентацію витрачання коштів.

"Нагадаю, що 35% Дорожнього Фонду йдуть саме в ОДА на ремонт і утримання доріг, що знаходяться у них на балансі - це дороги обласні та сільські - і до 20% може бути ними використано на ремонт доріг в межах населених пунктів. У 2019 му році ця сума була 14,6 млрд грн. У 2020-му році ця сума буде 22 млрд грн", - повідомив він.

Згідно з опублікованими даними, кращі області за показником "Максимальне використання Дорожнього Фонду без уточнення того, як саме він був використаний" - Сумська, Хмельницька та Харківська. Найгірші області за цим же показником: Чернівецька - не використовували 39% або 90 млн грн Дорожнього Фонду, Кіровоградська - не використовували 34,55% або 164 млн грн Дорожнього Фонду, і Житомирська - не використовували 24,4% або 189 млн грн Дорожнього Фонду.

Лідери з використання капітального ремонту в 2019-му році: г. Київ - 100%, Дніпропетровська ОДА - 84%, а також Івано-Франківська ОДА - 83,6%. Лідери з використання різних видів поточних ремонтів: Сумська ОДА - 100%, Тернопільська ОДА - 100%, і Вінницька ОДА - 99,75%.

"Ідеальний варіант для будь-якої ОДА з точки зору здорового глузду - це співвідношення ремонт/утримання доріг 80%/20%. І в рамках ремонту доріг немає ямкового. При цьому, за підсумками року використано 100% Дорожнього Фонду. У 2019 му році таким критеріям відповідали місто Київ (100% капітальний ремонт, 95% Дорожнього Фонду використано), Дніпропетровська ОДА (84% капітальний ремонт. 92% Дорожнього Фонду використано), Івано-Франківська ОДА (83% капітальний ремонт, 94% дорожнього Фонду використано)", - повідомив Голик.

Радник прем'єра також відзначив показники статистики, які свідчать про швидкість витрати грошей Дорожнього Фонду обласними адміністраціями в грудні.

"15% всього Дорожнього Фонду або 2,3 млрд грн витрачено ОДА в грудні. Багато ви бачили дорожніх робіт в грудні? Залишки Дорожнього Фонду були у ОДА і станом на 30.11, але вони не використовувалися. Звідки такі витрати в грудні? Згідно закритих актів виконаних робіт. Чому вони не були закриті раніше, якщо гроші були? Що це за роботи, акти за якими закривалися в грудні? Обслуговування доріг у вигляді прибирання снігу? Могло б так бути, але не було у нас рясних снігопадів в грудні. Так, безумовно, є варіант, що в грудні схаменулися і почали закривати всі акти виконаних робіт, які накопичилися протягом року. Дивний варіант. Виникає питання чому при наявності грошей протягом всього року документи не оформлялися весь рік. При такому варіанті, це банальна відсутність менеджменту і відсутність нормальних умов для бізнесу, вимушеного місяцями чекати поки ОДА прийме у нього давно виконані роботи", - підкреслив Голик.

Радник прем'єр-міністра зазначив, що в Кабінеті Міністрів і "Укравтодорі" є розуміння як допомогти ОДА працювати з Дорожнім Фондом так, щоб всі роботи відбувалися якісно і вчасно, і цей процес вже розпочато.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомив, що Верховна Рада дозволила залучати бюджетне фінансування для дорожньої галузі.