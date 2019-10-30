Юристы ВР раскритиковали законопроект о легализации азартных игр

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Некоторые положения в законопроекте противоречат ряду действующих законодательных актов

Главное научно-экспертное управление Верховной рады рекомендовало направить проект закона Украины "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", разработанного Кабмином, на доработку. Об этом говорится в заключении, опубликованном на официальном сайте парламента.

В документе отмечается, что изложенные в проекте закона положения противоречат ряду действующих законодательных актов.

"Определение содержания термина "лицензия", которая в проекте закона понимается как "право субъекта хозяйствования на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", противоречит определению содержания этого термина в Законе Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности". Так же предложенное определение содержания термина "электронные деньги" противоречит содержанию этого термина в Законе Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине". В определении содержания термина "бренд организатора азартных игр" следует определить способ его формализации, например, путем регистрации в уполномоченном органе. В связи с этим предлагаем внести в проект соответствующие изменения", - отмечают эксперты ВР.

По мнению авторов документа, достаточно сомнительным является объединение в одном законодательном акте регулирования хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр в казино, покер, букмекерской деятельности с деятельностью по выпуску и проведению государственных лотерей.

"Соответствующая деятельность по проекту имеет существенные отличия, которые заключаются, в частности, в монополизации деятельности по выпуску и проведению лотерей по принципу единого оператора и "свободном" осуществлении хозяйственной деятельности по организации и проведению других азартных игр субъектами хозяйствования, которые соответствуют требованиям закона. Обращаем внимание также на то, что проведение государственных лотерей и других азартных игр требует разного понятийного аппарата, который касается только одного вида деятельности и не применяется к другому. Например, для лотерейной деятельности - это "лотерейный билет", "оператор лотерей", а для других азартных игр - "игровой автомат", "игорный зал" ("игорное заведение"), "игорный стол" и т.д.", - сказано в документе.

Также, как отмечают эксперты ВР, согласно приведенным в проекте закона определениям "оператором лотерей", "организатором азартных игр", "организатором азартных игр в сети Интернет", "организатором азартных игр казино через Интернет", "организатором казино", "организатором букмекерской деятельности", "организатором игр в залах игровых автоматов" могут быть исключительно юридические лица - резиденты Украины. Однако в дальнейшем в тексте проекта появляются положения, согласно которым соответствующую деятельность разрешается проводить иностранным юридическим лицам.

"Предлагаем в проекте уточнить может одна и та же юридическое лицо осуществлять одновременно такие виды деятельности, как организация и осуществление азартных игр в казино, организация и проведение игр в залах игровых автоматов, организация и осуществление букмекерской деятельности, организация и проведение азартных игр в покер в покерных клубах (как в "реале", так и в интернете)", - отмечается в заключении экспертов.

Как ранее заявил журналист издания "Наши деньги" Юрий Николов, законопроект Кабинета министров производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, в нем очень ощутимое влияние букмекеров.

Как ранее заявил журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, законопроект Кабинета министров производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, в нем очень ощутимо влияние букмекеров.