Юристи ВР розкритикували законопроект щодо легалізації азартних ігор

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Деякі положення в законопроекті суперечать ряду діючих законодавчих актів

Головне науково-експертне управління Верховної ради рекомендувало направити проект закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор", розробленого Кабміном, на доопрацювання. Про це йдеться у висновку, опублікованому на офіційному сайті парламенту.

В документі зазначається, що викладені в законі положення суперечать низці діючих законодавчих актів.

"Визначення змісту терміну "ліцензія", яка у проекті закону розуміється як "право суб’єкта господарювання на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор", суперечить визначенню змісту цього терміну у Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності". Так само запропоноване визначення змісту терміну "електронні гроші" суперечить змісту цього терміну у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". У визначенні змісту терміну "бренд організатора азартних ігор" слід визначити спосіб його формалізації, наприклад, шляхом реєстрації в Уповноваженому органі. У зв’язку з цим пропонуємо внести до проекту відповідні зміни", - зазначають експерти ВР.

На думку авторів висновку, досить сумнівним є об‘єднання в одному законодавчому акті регулювання господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино, покер, букмекерської діяльності з діяльністю щодо випуску та проведення державних лотерей.

"Відповідна діяльність за проектом має суттєві відмінності, які полягають, зокрема, у монополізації діяльності з випуску та проведення лотерей на принципі єдиного оператора та "вільному" здійсненні господарської діяльності з організації та проведення інших азартних ігор суб‘єктами господарювання, які відповідають вимогам закону. Звертаємо увагу також на те, що проведення державних лотерей та інших азартних ігор вимагає різного понятійного апарату, який стосується лише одного виду діяльності і не застосовується до іншого. Наприклад, для лотерейної діяльності - це "лотерейний білет", "оператор лотерей", а для інших азартних ігор – "гральний автомат", "гральний зал" ("гральний заклад"), "гральний стіл" тощо", - сказано у документі.

Також, як зазначають експерти ВР, згідно з наведеними у проекті закону визначеннями "оператором лотерей", "організатором азартних ігор", "організатором азартних ігор в мережі Інтернет", "організатором азартних ігор казино через мережу Інтернет", "організатором казино", "організатором букмекерської діяльності", "організатором ігор в залах гральних автоматів" можуть бути виключно юридичні особи – резиденти України. Проте у подальшому у тексті проекту з’являються положення, згідно з якими відповідну діяльність дозволяється проводити іноземним юридичним особам.

"Пропонуємо у проекті уточнити чи може одна й та ж юридична особа здійснювати одночасно такі види діяльності, як організація та здійснення азартних ігор у казино, організація та проведення ігор в залах гральних автоматів, організація та здійснення букмекерської діяльності, організація та проведення азартних ігор в покер в покерних клубах (як у "реалі", так і в інтернеті)", - зазначається у висновку експертів.

Як раніше заявив журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов, законопроект Кабінету міністрів справляє враження, ніби його писали кілька бізнес-угруповань. Зокрема, в ньому дуже відчутний вплив букмекерів.