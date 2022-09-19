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Юристы Суркиса опровергли информацию УП о вывозе наличных из Украины и отсутствии на заседаниях ВР

Фото: Григорий Суркис (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Юристы народного депутата Григория Суркиса опровергли информацию "Украинской правды" о его отсутствии на заседаниях Верховной рады с начала войны. Также юристы подтвердили, что информация о вывозе за пределы Украины им, Игорем Суркисом или кем-то из их семьи наличных денег не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии Григория Суркиса и юриста Дмитрия Брифа.

Как известно, 21 марта "Украинская правда" опубликовала материал с деталями выезда семьи Суркисов из Украины в начале войны. Среди прочего отмечалось, что Суркисы выехали без декларирования наличных на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте якобы оформили 17,6 млн долларов наличных денег.

После этого юристы Суркисов обратились в венгерские таможенные органы за подтверждением отсутствия какого-либо декларирования средств на границе, и предоставили эти документы УП.

"Документы, которые он прислал утверждают, что ни один человек, который пересекал границу вместе с Игорем и Григорием Суркисами, не осуществлял декларирование средств ни на украинской, ни на венгерской таможнях. Поэтому УП после этого опубликовало опровержение своей информации", - добавляет юрист Дмитрий Бриф.

Вместе с тем в начале сентября журналисты УП в расследовании "Батальон Монако" утверждали, что Григорий Суркис на протяжении почти 6 месяцев не принимал участия в заседаниях Верховной рады.

Впрочем, эта информация тоже не нашла подтверждения и опровергается информацией с официального веб-сайта ВРУ, а также письмом комитета об участии в заседаниях комитета. Там отмечается, что с 23 февраля 2022 года он принял участие в 14 из 21 заседаниях Рады, во время которых проводилась фиксация присутствия и поименное голосование.

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Григорий СуркисВерховная рада