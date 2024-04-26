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Юристи зроблять роботу: голова НБУ закликав до рішення про конфіскацію російських активів

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Спільне консолідоване рішення демократичної спільноти щодо стягнення та використання на користь України знерухомлених активів РФ стане потужним сигналом для країни-агресора.

Про це заявив голова Національного банку України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Ми очікуємо політичне рішення, і я переконаний, що далі юристи швидко і якісно зроблять свою частину роботи. Росія повинна заплатити", - сказав Пишний під час зустрічі Джеремі Гантом, канцлером Казначейства Великої Британії та послом в Києві Мартіном Гаррісом.

Як зазначили в прес-службі, учасники зустрічі сфокусувалися на обговоренні глобальної санкційної політики проти РФ та можливості її посилення. Також дискутували щодо правових підстав для використання знерухомлених активів РФ на користь України.

"Наш ворог демонструє здатність адаптуватися до санкцій. Зважаючи на це, актуальним є саме комплексний підхід до санкційної політики, коли діючі обмеження доповнюються значним контролем за їх виконанням та миттєвою реакцією на спроби обходу санкцій", – сказав Пишний.

За його словами, дуже показовим є приклад США щодо впровадження інституту вторинних санкцій, які можуть бути застосовані до фінансових установ у третіх юрисдикціях, які беруть участь в обхідних схемах. Сама загроза їх застосування спонукає банки до суттєвого посилення комплаєнс-процедур та відмову від обслуговування певних компаній.

Також існує потенціал для посилення санкційного тиску, зокрема важливо внести до санкційного списку осіб з фінансового керівництва РФ, оскільки їх дії безпосередньо впливають на можливість Росії далі фінансувати військову агресію проти України. Необхідним кроком є застосування секторальних санкцій проти російських фінансових установ, додав Пишний.

Конфіскація російських активів

Нагадаємо, після початку російської агресії країни Заходу заморозили російські активи на суму близько 300 млрд доларів. Рішення про передачу їх Україні обговорюється вже більше року. Нещодавно міністри фінансів країн G7 перенесли його на червень - до саміту лідерів "Великої сімки". До цього часу буде підготовлено декілька варіантів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, повна конфіскація російських активів є виправданою, але це лише один з можливих варіантів.

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