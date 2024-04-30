Юристи адміністрації Байдена закликають його припинити озброювати Ізраїль, - Politico
Коаліція американських і закордонних юристів — включаючи щонайменше 20 осіб, які працюють в адміністрації президента США — закликає Джо Байдена припинити військову допомогу Ізраїлю, стверджуючи, що його дії в Газі не відповідають нормам США та міжнародному гуманітарному праву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Найближчими днями юристи планують надіслати листа з обґрунтуванням своєї позиції генеральному прокурору Мерріку Гарленду та головним юрисконсультам адміністрації.
У листі, отриманому виданням, йдеться про те, що Ізраїль, на думку його авторів, порушив закони США, включаючи Закон про контроль над експортом зброї та закони Ліхі, а також Женевські конвенції, які забороняють непропорційні напади на цивільне населення.
До групи, яка підготувала лист, входять нинішні юристи з Департаменту внутрішньої безпеки та Державного департаменту. Наразі його підписали понад 90 юристів, у тому числі з департаментів юстиції, праці та енергетики, а також юристи Європейської комісії та приватного сектору.
Це відбувається в ключовий момент — за тиждень до того, як Білий дім повинен засвідчити Конгресу, що військові дії його союзника з використанням американської зброї відповідають законодавству США або міжнародному праву.
Лист також закликає Міністерство юстиції США перевірити, чи могли громадяни Сполучених Штатів, які служать в ізраїльській армії, скоїти військові злочини, що мають переслідуватися згідно із законодавством США.
Невдоволення у владі США діями Ізраїлю
Нещодавно Держдепартамент США констатував погіршення ситуації з правами людини через війну у Секторі Газа у своїй щорічній доповіді.
Американські ЗМІ писали, що США розглядають запровадження санкцій проти батальйону ЦАХАЛу "Нецах Єгуда" за порушення прав людини під час операцій на Західному березі.
Водночас, як повідомлялося сьогодні, США та їхні союзники незадоволені тим, що Міжнародний кримінальний суд може видати ордери на арешт ізраїльських посадовців за нібито перешкоджання доставці гуманітарної допомоги в Газу та надто жорстку відповідь на напад ХАМАС.
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