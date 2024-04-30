ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Юристы администрации Байдена призывают его прекратить вооружать Израиль, - Politico

Вторник 30 апреля 2024 08:06
UA EN RU
Юристы администрации Байдена призывают его прекратить вооружать Израиль, - Politico Фото: Президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Коалиция американских и зарубежных юристов, включая по меньшей мере 20 человек, работающих в администрации президента США, призывает Джо Байдена прекратить военную помощь Израилю, утверждая, что его действия в Газе не соответствуют нормам США и международному гуманитарному праву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В ближайшие дни юристы планируют послать письмо с обоснованием своей позиции генеральному прокурору Меррику Гарленду и главным юрисконсультам администрации.

В письме, полученном изданием, говорится, что Израиль, по мнению его авторов, нарушил законы США, включая Закон о контроле над экспортом оружия и законы Лихи, а также Женевские конвенции, запрещающие непропорциональные нападения на гражданское население.

В группу, подготовившую письмо, входят нынешние юристы из Департамента внутренней безопасности и Государственного департамента. В настоящее время его подписали более 90 юристов, в том числе из департаментов юстиции, труда и энергетики, а также юристы Европейской комиссии и частного сектора.

Это происходит в ключевой момент — за неделю до того, как Белый дом должен удостоверить Конгресс, что военные действия его союзника с использованием американского оружия соответствуют законодательству США или международному праву.

Письмо также призывает Министерство юстиции США проверить, могли ли граждане Соединенных Штатов, служащие в израильской армии, совершить военные преступления, которые должны преследоваться в соответствии с законодательством США.

Недовольство во власти США действиями Израиля

Недавно Госдепартамент США констатировал ухудшение ситуации с правами человека из-за войны в Секторе Газа в своем ежегодном докладе.

Американские СМИ писали, что США рассматривают введение санкций против батальона ЦАХАЛа "Нецах Иегуда" за нарушение прав человека во время операций на Западном берегу.

В то же время, как сообщалось сегодня, США и их союзники недовольны тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест израильских чиновников за якобы препятствование доставке гуманитарной помощи в Газу и жесткий ответ на нападение ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Израиль
NEWS
По всему фронту идут позиционные бои, армия РФ продвинулась лишь на одном участке: карты ISW
По всему фронту идут позиционные бои, армия РФ продвинулась лишь на одном участке: карты ISW
DAILY
Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"