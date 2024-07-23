Штрафу не буде. Які причини є вагомими для невчасного оновлення даних

Вагомі причини невчасного оновлення даних у ТЦК

"Суд буде ретельно вивчати кожен випадок окремо. Наявність документів, які підтверджують причину, суттєво збільшує шанси на успішне оскарження штрафу", - говорить Франчук.

У разі несвоєчасного оновлення даних суд може визначити наступні причини вагомими:

стан здоров'я - наприклад, важка хвороба або травма, що заважала вчасному оновленню

сімейні обставини - смерть близького родича, наявність неповнолітніх дітей, що потребують постійного догляду

відрядження або робота за кордоном, про яку було повідомлено відповідні органи

інші форс-мажорні обставини, підтверджені документально

Форс-мажорними обставинами можуть бути:

тяжка хвороба

навчання за кордоном

догляд за немічними родичами

народження дитини

укладення шлюбу

стихійні лиха

інші події, які роблять неможливим оновлення даних

Як оскаржити штраф від ТЦК

Оскаржити штраф від ТЦК можна протягом 30 днів з моменту його накладення. Про те, як самостійно можна перевірити, чи виписали на вас штраф, читайте тут.

Щоб оскаржити штраф, потрібно:

написати заяву про оскарження штрафу. У ній має бути вказано:

персональні дані реквізити штрафу причини, з яких ви вважаєте штраф неправомірно виписаним докази, що підтверджують ваші аргументи

подати заяву до ТЦК та СП можна подати особисто або через пошту

"ТЦК та СП розгляне заяву протягом 10 днів. Якщо ваша заява буде визнана обґрунтованою, штраф буде скасовано", - додає юрист.