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Штрафа не будет. Какие причины считаются весомыми для несвоевременного обновления данных

Какие причины могут считаться весомыми для несвоевременного обновления данных (фото: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

До 16 июля военнообязанные украинцы должны были обновить данные в ТЦК и СП. Если этого не сделали, им грозит наказание по статье 210-1 КУоАП в виде наложения штрафа от 17 до 25,5 тыс. гривен.

РБК-Украина расспросила Дмитрия Франчука о том, какие причины суд может признать весомыми для несвоевременного необновления данных и отменить штраф.

Весомые причины несвоевременного обновления данных в ТЦК

"Суд будет тщательно изучать каждый случай в отдельности. Наличие документов, подтверждающих причину, существенно увеличивает шансы на успешное обжалование штрафа", - говорит Франчук.

В случае несвоевременного обновления данных суд может определить следующие причины весомыми:

  • состояние здоровья - например, тяжелая болезнь или травма, мешавшая своевременному обновлению
  • семейные обстоятельства - смерть близкого родственника, наличие несовершеннолетних детей, нуждающихся в постоянном уходе
  • командировка или работа за границей, о которой были уведомлены соответствующие органы
  • другие форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные документально

Форс-мажорными обстоятельствами могут быть:

  • тяжелая болезнь
  • обучение за границей
  • уход за немощными родственниками
  • рождение ребенка
  • заключение брака
  • стихийные бедствия
  • другие события, которые делают невозможным обновление данных

Как обжаловать штраф от ТЦК

Обжаловать штраф от ТЦК можно в течение 30 дней с момента его наложения. О том, как самостоятельно можно проверить, выписали ли на вас штраф, читайте здесь.

Чтобы оспорить штраф, нужно:

  • написать заявление об обжаловании штрафа. В нем должно быть указано:
    • персональные данные
    • реквизиты штрафа
    • причины, по которым вы считаете штраф неправомерно выписанным
    • доказательства, подтверждающие ваши аргументы
  • подать заявление в ТЦК и СП можно подать лично или по почте

"ТЦК и СП рассмотрит заявление в течение 10 дней. Если ваше заявление будет признано обоснованным, штраф будет отменен", - добавляет юрист.

Читайте также о том, как будут взиматься штрафы ТЦК, если у гражданина нет доходов и имущества.

Раньше мы писали о том, кого не имеют права мобилизовать в ВСУ.

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