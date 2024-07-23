Штрафа не будет. Какие причины считаются весомыми для несвоевременного обновления данных

До 16 июля военнообязанные украинцы должны были обновить данные в ТЦК и СП. Если этого не сделали, им грозит наказание по статье 210-1 КУоАП в виде наложения штрафа от 17 до 25,5 тыс. гривен.
РБК-Украина расспросила Дмитрия Франчука о том, какие причины суд может признать весомыми для несвоевременного необновления данных и отменить штраф.
"Суд будет тщательно изучать каждый случай в отдельности. Наличие документов, подтверждающих причину, существенно увеличивает шансы на успешное обжалование штрафа", - говорит Франчук.
В случае несвоевременного обновления данных суд может определить следующие причины весомыми:
Форс-мажорными обстоятельствами могут быть:
Обжаловать штраф от ТЦК можно в течение 30 дней с момента его наложения. О том, как самостоятельно можно проверить, выписали ли на вас штраф, читайте здесь.
Чтобы оспорить штраф, нужно:
"ТЦК и СП рассмотрит заявление в течение 10 дней. Если ваше заявление будет признано обоснованным, штраф будет отменен", - добавляет юрист.
Читайте также о том, как будут взиматься штрафы ТЦК, если у гражданина нет доходов и имущества.
Раньше мы писали о том, кого не имеют права мобилизовать в ВСУ.
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