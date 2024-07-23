Штрафа не будет. Какие причины считаются весомыми для несвоевременного обновления данных

Весомые причины несвоевременного обновления данных в ТЦК

"Суд будет тщательно изучать каждый случай в отдельности. Наличие документов, подтверждающих причину, существенно увеличивает шансы на успешное обжалование штрафа", - говорит Франчук.

В случае несвоевременного обновления данных суд может определить следующие причины весомыми:

состояние здоровья - например, тяжелая болезнь или травма, мешавшая своевременному обновлению

семейные обстоятельства - смерть близкого родственника, наличие несовершеннолетних детей, нуждающихся в постоянном уходе

командировка или работа за границей, о которой были уведомлены соответствующие органы

другие форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные документально

Форс-мажорными обстоятельствами могут быть:

тяжелая болезнь

обучение за границей

уход за немощными родственниками

рождение ребенка

заключение брака

стихийные бедствия

другие события, которые делают невозможным обновление данных

Как обжаловать штраф от ТЦК

Обжаловать штраф от ТЦК можно в течение 30 дней с момента его наложения. О том, как самостоятельно можно проверить, выписали ли на вас штраф, читайте здесь.

Чтобы оспорить штраф, нужно:

написать заявление об обжаловании штрафа. В нем должно быть указано:

персональные данные реквизиты штрафа причины, по которым вы считаете штраф неправомерно выписанным доказательства, подтверждающие ваши аргументы

подать заявление в ТЦК и СП можно подать лично или по почте

"ТЦК и СП рассмотрит заявление в течение 10 дней. Если ваше заявление будет признано обоснованным, штраф будет отменен", - добавляет юрист.