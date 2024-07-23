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Штрафу не буде. Які причини є вагомими для невчасного оновлення даних

Вівторок 23 липня 2024 19:10
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Штрафу не буде. Які причини є вагомими для невчасного оновлення даних Які причини можуть вважатись вагоми для несвоєчасного оновлення даних (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

До 16 липня військовозобов'язані українці повинні були оновити дані у ТЦК та СП. Якщо цього не зробили, їм загрожує покарання за статтею 210-1 КУпАП у вигляді накладання штрафу від 17 до 25,5 тис. гривень.

РБК-Україна розпитало Дмитра Франчука про те, які причини суд може визнати вагомими для несвоєчасного неоновлення даних і скасувати штраф.

Вагомі причини невчасного оновлення даних у ТЦК

"Суд буде ретельно вивчати кожен випадок окремо. Наявність документів, які підтверджують причину, суттєво збільшує шанси на успішне оскарження штрафу", - говорить Франчук.

У разі несвоєчасного оновлення даних суд може визначити наступні причини вагомими:

  • стан здоров'я - наприклад, важка хвороба або травма, що заважала вчасному оновленню
  • сімейні обставини - смерть близького родича, наявність неповнолітніх дітей, що потребують постійного догляду
  • відрядження або робота за кордоном, про яку було повідомлено відповідні органи
  • інші форс-мажорні обставини, підтверджені документально

Форс-мажорними обставинами можуть бути:

  • тяжка хвороба
  • навчання за кордоном
  • догляд за немічними родичами
  • народження дитини
  • укладення шлюбу
  • стихійні лиха
  • інші події, які роблять неможливим оновлення даних

Як оскаржити штраф від ТЦК

Оскаржити штраф від ТЦК можна протягом 30 днів з моменту його накладення. Про те, як самостійно можна перевірити, чи виписали на вас штраф, читайте тут.

Щоб оскаржити штраф, потрібно:

  • написати заяву про оскарження штрафу. У ній має бути вказано:
    • персональні дані
    • реквізити штрафу
    • причини, з яких ви вважаєте штраф неправомірно виписаним
    • докази, що підтверджують ваші аргументи
  • подати заяву до ТЦК та СП можна подати особисто або через пошту

"ТЦК та СП розгляне заяву протягом 10 днів. Якщо ваша заява буде визнана обґрунтованою, штраф буде скасовано", - додає юрист.

Читайте також про те, як стягуватимуть штрафи ТЦК, якщо громадянин не має доходів і майна.

Раніше ми писали про те, кого не мають права мобілізувати до ЗСУ.

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