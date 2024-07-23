Штрафу не буде. Які причини є вагомими для невчасного оновлення даних
До 16 липня військовозобов'язані українці повинні були оновити дані у ТЦК та СП. Якщо цього не зробили, їм загрожує покарання за статтею 210-1 КУпАП у вигляді накладання штрафу від 17 до 25,5 тис. гривень.
РБК-Україна розпитало Дмитра Франчука про те, які причини суд може визнати вагомими для несвоєчасного неоновлення даних і скасувати штраф.
Вагомі причини невчасного оновлення даних у ТЦК
"Суд буде ретельно вивчати кожен випадок окремо. Наявність документів, які підтверджують причину, суттєво збільшує шанси на успішне оскарження штрафу", - говорить Франчук.
У разі несвоєчасного оновлення даних суд може визначити наступні причини вагомими:
- стан здоров'я - наприклад, важка хвороба або травма, що заважала вчасному оновленню
- сімейні обставини - смерть близького родича, наявність неповнолітніх дітей, що потребують постійного догляду
- відрядження або робота за кордоном, про яку було повідомлено відповідні органи
- інші форс-мажорні обставини, підтверджені документально
Форс-мажорними обставинами можуть бути:
- тяжка хвороба
- навчання за кордоном
- догляд за немічними родичами
- народження дитини
- укладення шлюбу
- стихійні лиха
- інші події, які роблять неможливим оновлення даних
Як оскаржити штраф від ТЦК
Оскаржити штраф від ТЦК можна протягом 30 днів з моменту його накладення. Про те, як самостійно можна перевірити, чи виписали на вас штраф, читайте тут.
Щоб оскаржити штраф, потрібно:
- написати заяву про оскарження штрафу. У ній має бути вказано:
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- персональні дані
- реквізити штрафу
- причини, з яких ви вважаєте штраф неправомірно виписаним
- докази, що підтверджують ваші аргументи
- подати заяву до ТЦК та СП можна подати особисто або через пошту
"ТЦК та СП розгляне заяву протягом 10 днів. Якщо ваша заява буде визнана обґрунтованою, штраф буде скасовано", - додає юрист.
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