Штрафу не буде. Які причини є вагомими для невчасного оновлення даних

Які причини можуть вважатись вагоми для несвоєчасного оновлення даних (колаж: РБК-Україна)

До 16 липня військовозобов'язані українці повинні були оновити дані у ТЦК та СП. Якщо цього не зробили, їм загрожує покарання за статтею 210-1 КУпАП у вигляді накладання штрафу від 17 до 25,5 тис. гривень.

РБК-Україна розпитало Дмитра Франчука про те, які причини суд може визнати вагомими для несвоєчасного неоновлення даних і скасувати штраф.