Штрафа не будет. Какие причины считаются весомыми для несвоевременного обновления данных
До 16 июля военнообязанные украинцы должны были обновить данные в ТЦК и СП. Если этого не сделали, им грозит наказание по статье 210-1 КУоАП в виде наложения штрафа от 17 до 25,5 тыс. гривен.
РБК-Украина расспросила Дмитрия Франчука о том, какие причины суд может признать весомыми для несвоевременного необновления данных и отменить штраф.
Весомые причины несвоевременного обновления данных в ТЦК
"Суд будет тщательно изучать каждый случай в отдельности. Наличие документов, подтверждающих причину, существенно увеличивает шансы на успешное обжалование штрафа", - говорит Франчук.
В случае несвоевременного обновления данных суд может определить следующие причины весомыми:
- состояние здоровья - например, тяжелая болезнь или травма, мешавшая своевременному обновлению
- семейные обстоятельства - смерть близкого родственника, наличие несовершеннолетних детей, нуждающихся в постоянном уходе
- командировка или работа за границей, о которой были уведомлены соответствующие органы
- другие форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные документально
Форс-мажорными обстоятельствами могут быть:
- тяжелая болезнь
- обучение за границей
- уход за немощными родственниками
- рождение ребенка
- заключение брака
- стихийные бедствия
- другие события, которые делают невозможным обновление данных
Как обжаловать штраф от ТЦК
Обжаловать штраф от ТЦК можно в течение 30 дней с момента его наложения. О том, как самостоятельно можно проверить, выписали ли на вас штраф, читайте здесь.
Чтобы оспорить штраф, нужно:
- написать заявление об обжаловании штрафа. В нем должно быть указано:
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- персональные данные
- реквизиты штрафа
- причины, по которым вы считаете штраф неправомерно выписанным
- доказательства, подтверждающие ваши аргументы
- подать заявление в ТЦК и СП можно подать лично или по почте
"ТЦК и СП рассмотрит заявление в течение 10 дней. Если ваше заявление будет признано обоснованным, штраф будет отменен", - добавляет юрист.
Читайте также о том, как будут взиматься штрафы ТЦК, если у гражданина нет доходов и имущества.
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