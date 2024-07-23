Штрафа не будет. Какие причины считаются весомыми для несвоевременного обновления данных

До 16 июля военнообязанные украинцы должны были обновить данные в ТЦК и СП. Если этого не сделали, им грозит наказание по статье 210-1 КУоАП в виде наложения штрафа от 17 до 25,5 тыс. гривен.

РБК-Украина расспросила Дмитрия Франчука о том, какие причины суд может признать весомыми для несвоевременного необновления данных и отменить штраф.