Юрист назвала умову, за якої батькові дитини з інвалідністю не дадуть відстрочки

Чи дадуть відстрочку, якщо факт інвалідності дитини встановлений за кордоном

Якщо факт інвалідності дитини підтверджено за кордоном та відповідний документ виданий їхнім медичним закладом, то він не дає права на отримання відстрочки для батька від мобілізації в Україні.

"Для отримання відстрочки від мобілізації з підстав інвалідності дитини до 18 років, згідно з постановою КМУ 560 від 16.05.2024 року військовозобовʼязаний має підтвердити інвалідність дитини документами, що видані українськими медичними закладами, а саме: медичним висновком про дитину з інвалідністю до 18 років за формою, затвердженою МОЗ, або індивідуальна програма реабілітації такої дитини, виданої ЛКК лікувальної профілактичного закладу", - пояснює юрист.

На підтвердження інвалідності дитини мають бути медичні документи, видані в Україні. Міжнародні критерії визнання інвалідності в Україні не приймаються.

"Встановлені за кордоном діагнози слід підтверджувати в Україні у її медичних закладах, у встановленому в Україні порядку і за встановленими формами документів", - додає Мацієвська.

Що робити, якщо дитина отримала інвалідність за кордоном

Постанова Кабміну, якою передбачено порядок подання заяви на отримання відстрочки, не передбачає подання міжнародних зразків документів. Юрист вважає, що ТЦК не прийматимуть заяви з такими міжнародними висновками, оскільки перелік документів чітко визначений.

"Маючи документи, які підтверджують інвалідність або діагноз дитини, який дає підстави для встановлення інвалідності за кордоном, ви можете звернутися в медзаклад в Україні і намагатися підтвердити цей статус в Україні", - пояснює адвокат.

Мацієвська додає, що враховуючи те, що дитина, яка отримала інвалідність за кордоном, скоріш за все перебуватиме в інших країнах, де й проходитиме лікування, то батьку такої дитини важко буде отримати відстрочку від мобілізації.

"Забагато складових, які неможливо буде перевірити під час розгляду заяви на відстрочку", - каже експерт.

Комісії центрів комплектування при розгляді кожної конкретної заяви на відстрочку перевіряють документи, що підтверджують право на відстрочку, щоб запевнитися у їх достовірності і дійсності. А при підтвердженні іноземних документів про стан здоровʼя дитини ця процедура сильно ускладнюється.