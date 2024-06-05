Юрист назвала условие, при котором отцу ребенка с инвалидностью не дадут отсрочки

Дадут ли отсрочку, если факт инвалидности ребенка установлен за границей

Если факт инвалидности ребенка подтвержден за границей и соответствующий документ, выданный их медицинским учреждением, то он не дает права на получение отсрочки для отца от мобилизации в Украине.

"Для получения отсрочки от мобилизации на основании инвалидности ребенка до 18 лет, согласно постановлению КМУ 560 от 16.05.2024 года, военнообязанный должен подтвердить инвалидность ребенка документами, выданными украинскими медицинскими учреждениями, а именно: медицинским заключением о ребенке с инвалидностью до 18 лет за формой, утвержденной Минздравом, или индивидуальной программой реабилитации такого ребенка, выданной ВКК лечебного профилактического учреждения", - объясняет юрист.

В подтверждение инвалидности ребенка должны быть медицинские документы, выданные в Украине. Международные критерии признания инвалидности в Украине не принимаются.

"Установленные за границей диагнозы следует подтверждать в Украине в ее медицинских учреждениях, в установленном в Украине порядке и по установленным формам документов", - добавляет Мациевская.

Что делать, если ребенок получил инвалидность за границей

Постановление Кабмина, предусматривающее порядок подачи заявления на получение отсрочки, не предусматривает представление международных образцов документов. Юрист считает, что ТЦК не будут принимать заявления с такими международными заключениями, поскольку список документов четко определен.

"Имея документы, подтверждающие инвалидность или диагноз ребенка, которые дают основания для установления инвалидности за рубежом, вы можете обратиться в медучреждение в Украине и пытаться подтвердить этот статус в Украине", - объясняет адвокат.

Мациевская добавляет, что учитывая то, что ребенок, получивший инвалидность за границей, скорее всего будет находиться в других странах, где и будет проходить лечение, то отцу такого ребенка будет сложно получить отсрочку от мобилизации.

"Слишком много составляющих, которые невозможно будет проверить при рассмотрении заявления на отсрочку", - говорит эксперт.

Комиссии центров комплектования при рассмотрении каждого конкретного заявления на отсрочку проверяют документы, подтверждающие право на отсрочку, чтобы удостовериться в их подлинности и действительности. А при подтверждении иностранных документов о состоянии здоровья ребенка эта процедура сильно усложняется.