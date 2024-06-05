Юрист назвала условие, при котором отцу ребенка с инвалидностью не дадут отсрочки

Родители детей с инвалидностью имеют право на отсрочку от мобилизации. Для того, чтобы ее получить, нужно предоставить ТЦК и СП медицинское заключение, которое подтверждает, что состояние здоров'я ребенка.
РБК-Украина расспросила адвоката по военному праву Ирину Мациевскую, управляющего партнера Адвокатского объединения "Мациевские и Партнеры", предоставит ли отцу отсрочку, если ребенок получил инвалидность за рубежом.
Если факт инвалидности ребенка подтвержден за границей и соответствующий документ, выданный их медицинским учреждением, то он не дает права на получение отсрочки для отца от мобилизации в Украине.
"Для получения отсрочки от мобилизации на основании инвалидности ребенка до 18 лет, согласно постановлению КМУ 560 от 16.05.2024 года, военнообязанный должен подтвердить инвалидность ребенка документами, выданными украинскими медицинскими учреждениями, а именно: медицинским заключением о ребенке с инвалидностью до 18 лет за формой, утвержденной Минздравом, или индивидуальной программой реабилитации такого ребенка, выданной ВКК лечебного профилактического учреждения", - объясняет юрист.
В подтверждение инвалидности ребенка должны быть медицинские документы, выданные в Украине. Международные критерии признания инвалидности в Украине не принимаются.
"Установленные за границей диагнозы следует подтверждать в Украине в ее медицинских учреждениях, в установленном в Украине порядке и по установленным формам документов", - добавляет Мациевская.
Постановление Кабмина, предусматривающее порядок подачи заявления на получение отсрочки, не предусматривает представление международных образцов документов. Юрист считает, что ТЦК не будут принимать заявления с такими международными заключениями, поскольку список документов четко определен.
"Имея документы, подтверждающие инвалидность или диагноз ребенка, которые дают основания для установления инвалидности за рубежом, вы можете обратиться в медучреждение в Украине и пытаться подтвердить этот статус в Украине", - объясняет адвокат.
Мациевская добавляет, что учитывая то, что ребенок, получивший инвалидность за границей, скорее всего будет находиться в других странах, где и будет проходить лечение, то отцу такого ребенка будет сложно получить отсрочку от мобилизации.
"Слишком много составляющих, которые невозможно будет проверить при рассмотрении заявления на отсрочку", - говорит эксперт.
Комиссии центров комплектования при рассмотрении каждого конкретного заявления на отсрочку проверяют документы, подтверждающие право на отсрочку, чтобы удостовериться в их подлинности и действительности. А при подтверждении иностранных документов о состоянии здоровья ребенка эта процедура сильно усложняется.
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