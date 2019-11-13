Юрист о деле VAB банка: отправка почтой подозрений Бахматюку - нарушение закона

Член Совета общественного контроля НАБУ, юрист Татьяна Козаченко прокомментировала дело VAB банка, по которому произошли громкие задержания как менеджеров банка, так и должностных лиц НБУ, а также информацию НАБУ и САП о вручении подозрений. Об этом сообщает РБК-Украина.

Козаченко назвала действия силовиков с отправкой почтой подозрений нарушением требований законодательства.

"Действовать исключительно в способ, предусмотренный законом это не право, а обязанность правоохранительных органов. НАБУ сообщает о количестве подозреваемых по делу так называемого "присвоения" стабилизационного кредита НБУ, в то же время доподлинно известно, что часть этих лиц не получала уведомления о подозрении. Указанный документ вручается лично лицу, ему разъяснены соответствующие процессуальные права, это меняет статус лица в уголовном производстве и является началом уголовного преследования. Информация НАБУ о том, что такие сообщения были направлены просто по почте без подтверждения, что лично были получены лицами не соответствует требованиям законодательства являются преждевременными. Это реальный пример манипулирования информацией, осуществления внепроцессуального воздействия от имени государства, не соответствует стандартам ЕСПЧ и является недопустимым", – сказала Козаченко.