Юрист про справу VAB банку: надсилання поштою підозр – порушення закону

Член Ради громадського контролю НАБУ, юристка Тетяна Козаченко прокоментувала справу VAB банку, по якій відбулися гучні затримання як менеджерів банку, так і посадовців НБУ, а також інформацію НАБУ і САП про вручення підозр. Про це повідомляє РБК-Україна.

Козаченко назвала дії силовиків із надсиланням поштою підозр порушенням вимог законодавства.

"Діяти виключно у спосіб передбачений законом це не право, а обов’язок правоохоронних органів. НАБУ повідомляє про кількість підозрюваних у справі так званого "привласнення" стабілізаційного кредиту НБУ, в той же час достеменно відомо що частина цих осіб не отримувала повідомлення про підозру. Зазначений документ вручається особисто особі, їй роз’яснюються відповідні процесуальні права, це змінює статус особи в кримінальному провадженні і є початком кримінального переслідування. Інформація НАБУ про те, що такі повідомлення були направлені просто поштою без підтвердження, що особисто були отримані особами не відповідає вимогам законодавства є передчасними. Це реальний приклад маніпулювання інформацією, здійснення позапроцесуального впливу від імені держави, не відповідає стандартам ЄСПЛ і є неприпустимим", – сказала Козаченко.