UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Юрик: все работники УЗ возвращаются на 5-дневную рабочую неделю

Автор: РБК-Украина

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик сообщил, что с 15 апреля для всех железнодорожников восстанавливается 5-дневная рабочая неделя. Кроме этого, с 1 апреля компания продолжила осуществлять все предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором социальные выплаты.

Об этом говорится на сайте УЗ.

"Нам постепенно удается стабилизировать работу компании. В частности, улучшен ряд показателей грузовой работы, благодаря чему в апреле мы наблюдаем рост нагрузки, а вместе с тем - финансовых поступлений. Это дало нам возможность, как и обещали, восстановить все социальные выплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом, вызванным COVID-19 и вернуть полную рабочую неделю для всех железнодорожников", - сказал руководитель УЗ.

Юрик также отметил, что размер суточных для работников компании увеличится с 200 грн до 250 грн. Таким образом, 57 тыс. железнодорожников будут получать дополнительный доход за счет повышения командировочных.

Напомним, "Укрзализныця" в качестве антикризисной меры временно перевела на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкрзализныцяКарантин
Читайте также
На "Укрзализныце" проходят обыски по делу о растратах
"Красная зона" карантина сместилась на восток Украины
Прогноз погоды