Юрик: все работники УЗ возвращаются на 5-дневную рабочую неделю

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик сообщил, что с 15 апреля для всех железнодорожников восстанавливается 5-дневная рабочая неделя. Кроме этого, с 1 апреля компания продолжила осуществлять все предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором социальные выплаты.

"Нам постепенно удается стабилизировать работу компании. В частности, улучшен ряд показателей грузовой работы, благодаря чему в апреле мы наблюдаем рост нагрузки, а вместе с тем - финансовых поступлений. Это дало нам возможность, как и обещали, восстановить все социальные выплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом, вызванным COVID-19 и вернуть полную рабочую неделю для всех железнодорожников", - сказал руководитель УЗ.

Юрик также отметил, что размер суточных для работников компании увеличится с 200 грн до 250 грн. Таким образом, 57 тыс. железнодорожников будут получать дополнительный доход за счет повышения командировочных.