Юрик: усі працівники УЗ повертаються на 5-денний робочий тиждень

Виконуючий обов’язки голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик повідомив, що з 15 квітня для усіх залізничників відновлюється 5-денний робочий тиждень. Окрім цього, з 1 квітня компанія продовжила здійснювати усі передбачені галузевою угодою та колективним договором соціальні виплати.

"Нам поступово вдається стабілізувати роботу компанії. Зокрема, покращено ряд показників вантажної роботи, завдяки чому у квітні ми спостерігаємо ріст навантаження, а разом з тим - фінансових надходжень. Це дало нам змогу, як і обіцяли, відновити усі соціальні виплати, які були призупинені у зв’язку з кризою, спричиненою COVID-19 та повернути повний робочий тиждень для усіх залізничників", - сказав керівник УЗ.

Юрик також наголосив, що розмір добових для працівників компанії збільшиться з 200 грн до 250 грн. Таким чином, 57 тис. залізничників отримуватимуть додатковий дохід шляхом підвищення добових на відрядження.