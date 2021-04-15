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Юрик: все работники УЗ возвращаются на 5-дневную рабочую неделю

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 15:07
Юрик: все работники УЗ возвращаются на 5-дневную рабочую неделю Фото: "Укрзализныця" возобновила 5-дневную рабочую неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик сообщил, что с 15 апреля для всех железнодорожников восстанавливается 5-дневная рабочая неделя. Кроме этого, с 1 апреля компания продолжила осуществлять все предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором социальные выплаты.

Об этом говорится на сайте УЗ.

"Нам постепенно удается стабилизировать работу компании. В частности, улучшен ряд показателей грузовой работы, благодаря чему в апреле мы наблюдаем рост нагрузки, а вместе с тем - финансовых поступлений. Это дало нам возможность, как и обещали, восстановить все социальные выплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом, вызванным COVID-19 и вернуть полную рабочую неделю для всех железнодорожников", - сказал руководитель УЗ.

Юрик также отметил, что размер суточных для работников компании увеличится с 200 грн до 250 грн. Таким образом, 57 тыс. железнодорожников будут получать дополнительный доход за счет повышения командировочных.

Напомним, "Укрзализныця" в качестве антикризисной меры временно перевела на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.

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