Юрик: усі працівники УЗ повертаються на 5-денний робочий тиждень
Виконуючий обов’язки голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик повідомив, що з 15 квітня для усіх залізничників відновлюється 5-денний робочий тиждень. Окрім цього, з 1 квітня компанія продовжила здійснювати усі передбачені галузевою угодою та колективним договором соціальні виплати.
Про це йдеться на сайті УЗ.
"Нам поступово вдається стабілізувати роботу компанії. Зокрема, покращено ряд показників вантажної роботи, завдяки чому у квітні ми спостерігаємо ріст навантаження, а разом з тим - фінансових надходжень. Це дало нам змогу, як і обіцяли, відновити усі соціальні виплати, які були призупинені у зв’язку з кризою, спричиненою COVID-19 та повернути повний робочий тиждень для усіх залізничників", - сказав керівник УЗ.
Юрик також наголосив, що розмір добових для працівників компанії збільшиться з 200 грн до 250 грн. Таким чином, 57 тис. залізничників отримуватимуть додатковий дохід шляхом підвищення добових на відрядження.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" у якості антикризової міри тимчасово перевела на чотириденний робочий тиждень співробітників апаратів управлінь центрального офісу, регіональних філій і інженерно-технічних працівників.