Юридично - це неможливо. Зеленський висловився про поступки територіями перед Росією

"Якби у нас було дуже багато сил, техніки, того, що ми просили у наших партнерів, ми б швидше могли б тиснути на фронті. Якщо у нас таких сил буде недостатньо, то авжеж якісь питання можна вирішувати дипломатично. І це правильно", - сказав Зеленський.

Однак він наголосив, що Україна не буде юридично визнавати окуповані території російськими.

"Там багато людей раніше жили. Вони втратили домівки, хтось віддав своє життя, багато людей в полоні, десятки тисяч дітей були депортовані. Вони багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить пробачити їм все?", - додав президент.

За його словами, якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то "значить ми пробачили їм (росіянам - ред.), значить світ заспокоївся та дав їм можливість".

"Тому юридично - це неможливо. Але. Але дипломатично - треба досягати своїх цілей. Цілі - це сталий та безпечний мир, і більш швидкий для України", - наголосив Зеленський.