UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Юридично - це неможливо. Зеленський висловився про поступки територіями перед Росією

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими. Юридично - це неможливо.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBN.

"Якби у нас було дуже багато сил, техніки, того, що ми просили у наших партнерів, ми б швидше могли б тиснути на фронті. Якщо у нас таких сил буде недостатньо, то авжеж якісь питання можна вирішувати дипломатично. І це правильно", - сказав Зеленський.

Однак він наголосив, що Україна не буде юридично визнавати окуповані території російськими.

"Там багато людей раніше жили. Вони втратили домівки, хтось віддав своє життя, багато людей в полоні, десятки тисяч дітей були депортовані. Вони багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить пробачити їм все?", - додав президент.

За його словами, якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то "значить ми пробачили їм (росіянам - ред.), значить світ заспокоївся та дав їм можливість".

"Тому юридично - це неможливо. Але. Але дипломатично - треба досягати своїх цілей. Цілі - це сталий та безпечний мир, і більш швидкий для України", - наголосив Зеленський.

Вкиди про поступки територіями

Нагадаємо, останнім часом у західних ЗМІ з'явилося кілька вкидів про те, що Україна нібито обговорює угоду з Росією, за якої частина її територій залишиться окупованою.

Зокрема, видання Financial Times писало, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час участі у Генасамблеї ООН нібито обговорював територіальні поступки для завершення війни.

Речник українського МЗС Георгій Тихий спростував такий вкид. За його словами, позиція міністра полягає в тому, що не може бути жодних компромісів у контексті суверенітету та територіальної цілісності України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні