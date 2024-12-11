Юридично - це неможливо. Зеленський висловився про поступки територіями перед Росією

Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими. Юридично - це неможливо.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBN.
"Якби у нас було дуже багато сил, техніки, того, що ми просили у наших партнерів, ми б швидше могли б тиснути на фронті. Якщо у нас таких сил буде недостатньо, то авжеж якісь питання можна вирішувати дипломатично. І це правильно", - сказав Зеленський.
Однак він наголосив, що Україна не буде юридично визнавати окуповані території російськими.
"Там багато людей раніше жили. Вони втратили домівки, хтось віддав своє життя, багато людей в полоні, десятки тисяч дітей були депортовані. Вони багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить пробачити їм все?", - додав президент.
За його словами, якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то "значить ми пробачили їм (росіянам - ред.), значить світ заспокоївся та дав їм можливість".
"Тому юридично - це неможливо. Але. Але дипломатично - треба досягати своїх цілей. Цілі - це сталий та безпечний мир, і більш швидкий для України", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, останнім часом у західних ЗМІ з'явилося кілька вкидів про те, що Україна нібито обговорює угоду з Росією, за якої частина її територій залишиться окупованою.
Зокрема, видання Financial Times писало, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час участі у Генасамблеї ООН нібито обговорював територіальні поступки для завершення війни.
Речник українського МЗС Георгій Тихий спростував такий вкид. За його словами, позиція міністра полягає в тому, що не може бути жодних компромісів у контексті суверенітету та територіальної цілісності України.
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