Юридически - это невозможно. Зеленский высказался об уступках территориями перед Россией

"Если бы у нас было очень много сил, техники, того, что мы просили у наших партнеров, мы бы скорее могли давить на фронте. Если у нас таких сил будет недостаточно, то уж какие-то вопросы можно решать дипломатично. И это правильно", - сказал Зеленский.

Однако он подчеркнул, что Украина не будет юридически признавать оккупированные территории российскими.

"Там многие люди раньше жили. Они потеряли дома, кто-то отдал свою жизнь, многие люди в плену, десятки тысяч детей были депортированы. Они много всего разрушили. Как мы можем признать ту нашу землю на русском? Значит простить им все?", - добавил президент.

По его словам, если Украина юридически признает временно оккупированные территории российскими, то "значит мы простили им (россиянам - ред.), значит мир успокоился и дал им возможность.

"Поэтому юридически - это невозможно. Но. Но дипломатично - нужно достигать своих целей. Цели - это устойчивый и безопасный мир, и более быстрый для Украины", - подчеркнул Зеленский.