Юридически - это невозможно. Зеленский высказался об уступках территориями перед Россией

Украина не будет признавать временно оккупированные территории российскими. Юридически - это невозможно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBN.
"Если бы у нас было очень много сил, техники, того, что мы просили у наших партнеров, мы бы скорее могли давить на фронте. Если у нас таких сил будет недостаточно, то уж какие-то вопросы можно решать дипломатично. И это правильно", - сказал Зеленский.
Однако он подчеркнул, что Украина не будет юридически признавать оккупированные территории российскими.
"Там многие люди раньше жили. Они потеряли дома, кто-то отдал свою жизнь, многие люди в плену, десятки тысяч детей были депортированы. Они много всего разрушили. Как мы можем признать ту нашу землю на русском? Значит простить им все?", - добавил президент.
По его словам, если Украина юридически признает временно оккупированные территории российскими, то "значит мы простили им (россиянам - ред.), значит мир успокоился и дал им возможность.
"Поэтому юридически - это невозможно. Но. Но дипломатично - нужно достигать своих целей. Цели - это устойчивый и безопасный мир, и более быстрый для Украины", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в последнее время в западных СМИ появилось несколько вбросов о том, что Украина якобы обсуждает соглашение с Россией, при котором часть ее территорий останется оккупированной.
В частности, издание Financial Times писало, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время участия в Генассамблее ООН якобы обсуждал территориальные уступки для завершения войны.
Спикер украинского МИД Георгий Тихий опроверг такой вброс. По его словам, позиция министра состоит в том, что не может быть никаких компромиссов в контексте суверенитета и территориальной целостности Украины.
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